«Эссен Продакшн АГ» получила «Товар года 2020» в четырех номинациях

Фото: пресс-служба АО «Эссен Продакшн АГ»

17 ноября в Москве состоялась церемония награждения победителей профессионального конкурса «Товар года 2020». Компания «Эссен Продакшн АГ» получила четыре награды: кетчуп ТМ «Махеевъ» в номинации «Доверие потребителей в категории «Кетчуп», отечественный производитель», маринад ТМ «Махеевъ» в номинации «Маринад», джем ТМ «Махеевъ» в номинации «Джем» и за конфету ТМ «ДаЕжъ!» в номинации «Выбор и доверие поколения тинейджеров».

В этом году «Эссен Продакшн АГ» принимает участие в этом престижном конкурсе в четвертый раз. В первый раз в 2016 году премию «Товар года» компании вручили за майонез и кетчуп ТМ «Махеевъ» в номинации «За высокое доверие, выбор потребителей». В 2018 году представители «Эссен Продакшн АГ» получали премию за горчицу, в прошлом, 2019 году за джем «Махеевъ» и бренд «35».

Премия «Товар года» присуждается товарам и продуктам, определяемым на основе данных нескольких независимых исследовательских компаний. Как правило, ее получают наиболее популярные товары массового спроса.

Победа в конкурсе способствует завоеванию новых рыночных позиций и повышению устойчивости бренда.

Аделя Абдуллина, PR-директор АО «Эссен Продакшн АГ»:

«Участие и победа сразу в четырех номинациях такого престижного конкурса — это показатель нашей успешной работы и значительный толчок для продвижения продуктов компании на рынке. Знак дается только на один год, поэтому можно и нужно каждый год подтверждать это звание.



Для нас важно показать потребителям, что «Махеевъ» это не только майонез и кетчуп. Поэтому делаем упор на джемы, маринады, сладкую продукцию. Поэтому в этом году мы гордимся тем, что номинацию также получил наш бренд «ДаЕжъ!».

На церемонии награждения победителей 2020 года знаки «Товар года» были вручены более чем в 53 номинациях. Награду получили также торговые марки MacCoffee, «Доширак», Borges, «Кремлевское», «Дядя Ваня», «Ложкаревъ», «Золотая семечка», «Черкизово Premium», «Николаевские сыроварни», «Петелинка», Lay’s, «Домик в деревне», «Вязанка», «Добрый» и другие.

Вели церемонию награждения Айза Долматова и певец Анатолий Цой, на сцене выступали звезды российской эстрады: Анна Плетнева и группа «Винтаж», Стас Пьеха, Согдиана, Альбина Джанабаева, Маша Вебер, Анита Цой, HENSY, NAZIMA, MARY GU, Жасмин, Зара, Анатолий Цой, IOWA.

Телеверсия церемонии и концерта «Товар года» будет показана на телевизионном канале «МУЗ» в прайм-тайм 12 и 16 декабря 2020 года.

Партнерский материал