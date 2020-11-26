Стало известно, какие жалобы чаще всего оставляют казанцы в системе «Народный контроль»

«Реальное время» выяснило, на что чаще всего жалуются казанцы в системе «Народный контроль».

Одна из самых популярных тем — развитие парковой инфраструктуры. Пользователь по имени Айрат предложил включить в парк «Манзара» территорию за Кировской дамбой, со стороны Волги. Некоторые комментаторы предлагают благоустроить не только набережную, но и Адмиралтейскую слободу.



Вторая проблема, волнующая казанцев, — заборы. Житель одного из жилых комплексов около Аметьевской магистрали пожаловался на забор, который перекрыл проход жителей в сторону метро. В системе есть несколько заявок, связанных с этой темой: на улице Муштари есть забор, мешающий пройти по тротуару, на Горках-2 ограждение дороги мешает передвигаться пешеходам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Автомобилисты жалуются в «Народном контроле» на светофор в поселке Куюки. На дороге, ведущей из населенного пункта, очень недолго горит зеленый сигнал светофора, что приводит к образованию пробок.

В районе Старых горок казанцы просят установить знак запрета стоянки. Машины загораживают единственный проезд, из-за этого могут возникнуть сложности у экстренных служб.

Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина