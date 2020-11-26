Роспотребнадзор озвучил распространенные симптомы коронавируса у детей

Фото: Ринат Назметдинов

Наиболее частые симптомы коронавируса у детей — температура и кашель, у некоторых появляются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов заболевания, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом встречаются у 2% детей. Потеря обоняния — не столь характерный симптом, поскольку у детей раннего возраста сложно понять, если ли он, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в детском стационаре центральной клинической больницы №18 начали проводить курсы реабилитации для детей, переболевших COVID-19.



В июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что воспалительный синдром Кавасаки у детей может быть связан с коронавирусом.



Татьяна Леухина