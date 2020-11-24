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В ЦРКБ №18 Казани приступили к реабилитации детей переболевших коронавирусом

19:52, 24.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ЦРКБ №18 Казани приступили к реабилитации детей переболевших коронавирусом
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Казани в детском стационаре центральной клинической больницы №18 дети, заболевшие коронавирусом, могут пройти реабилитацию в условиях дневного стационара на базе пульмонологического отделения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Дети получают консультации врачей, посещают лечебную физкультуру и сеансы массажа. Реабилитационные мероприятия направлены на тренировку дыхания и восстановления организма после пневмонии, в особенности дыхательных органов.

К реабилитации приступают в первые 2-3 недели с начала лечения заболевания медикаментозно. Этот процесс занимает несколько месяцев.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ранее замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что реабилитация пациентов с коронавирусом в республике проходит в несколько этапов: амбулаторный, в условиях стационара и санаторно-курортное лечение.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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