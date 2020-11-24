В ЦРКБ №18 Казани приступили к реабилитации детей переболевших коронавирусом

В Казани в детском стационаре центральной клинической больницы №18 дети, заболевшие коронавирусом, могут пройти реабилитацию в условиях дневного стационара на базе пульмонологического отделения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Дети получают консультации врачей, посещают лечебную физкультуру и сеансы массажа. Реабилитационные мероприятия направлены на тренировку дыхания и восстановления организма после пневмонии, в особенности дыхательных органов.

К реабилитации приступают в первые 2-3 недели с начала лечения заболевания медикаментозно. Этот процесс занимает несколько месяцев.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ранее замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что реабилитация пациентов с коронавирусом в республике проходит в несколько этапов: амбулаторный, в условиях стационара и санаторно-курортное лечение.



Татьяна Демина