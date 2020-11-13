Учительница из Татарстана победила во всероссийском конкурсе «Урок экологии и энергосбережения» для педагогов

Учительница из Татарстана Илуса Сандимирова заняла 1-е место в номинации «Лучший урок» для учащихся 9—11 классов во всероссийском конкурсе «Урок экологии и энергосбережения» для педагогов.

Также победителями стали педагоги из Челябинска, Нижегородской области и Перми. Конкурс проводился в двух номинациях: «Лучший урок» и «Открытый» урок и для четырех уровней образования: разработки для начальных классов, для учащихся 5—8, 9—11 и 1—11-х классов.

Конкурс, который проходил в онлайн-формате, направлен на поддержку и тиражирование лучших педагогических практик по развитию экологической грамотности школьников. Организаторы мероприятия — Тюменский индустриальный университет, группа компаний «Просвещение» при поддержке Министерства энергетики России, сообщает пресс-служба Минобразования РТ.