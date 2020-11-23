Казань заняла второе место в России по качеству городских дорог

Казань оказалась на втором месте в рейтинге по качеству городских дорог. Первое место — у Тюмени. Тройку лидеров замкнула Москва, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который составил список крупнейших городов страны по состоянию дорог. Респондентам нужно было оценить качество дорожного полотна по шкале от «отлично» до «неудовлетворительно».

Тюмень, как и два года назад, возглавила рейтинг. 86% горожан считают, что состояние местных дорог хорошее и отличное. Качество дорог здесь оценивается на 4,18 балла из 5. Ни один из опрошенных не поставил неудовлетворительную оценку.

В столице Татарстана дороги в среднем оцениваются на 3,73 балла. При этом Казань продемонстрировала наиболее впечатляющий прирост среднего балла за 2 года — сегодня средняя оценка казанских дорог на 0,46 балла выше, чем в 2018-м.



Дороги Москвы получили в среднем оценку 3,66 из 5 баллов. 59% жителей российской столицы поставили оценки «хорошо» и «отлично» местным дорогам.

Высоко оценили дороги и в Набережных Челнах (средняя оценка местных дорог — 3,65 балла), Воронеже (3,45), Краснодаре (3,35), Санкт-Петербурге (3,33), Кемерово (3,32), Пензе (3,27) и Новокузнецке (3,36).

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новокузнецк и Кемерово показали самое существенное снижение средней оценки состояния дорожной сети по сравнению с 2018 годом — на 0,22 и 0,18 балла соответственно. Рост оценки качества городских дорог эксперты заметили во Владивостоке (их средняя оценка по сравнению с 2018-м повысилась на 0,42 балла) и Саратове (на 0,31 балла) — в 2020-м эти города перестали быть аутсайдерами рейтинга.

Больше всего проблем с дорогами на сегодняшний день в Новосибирске: почти половина его жителей (47%) оценили состояние городской дорожной сети как неудовлетворительное. Поэтому дороги города получили самый низкий балл в рейтинге — 2,69. Также в «аутсайдерах» оказались Рязань и Иркутск (по 2,71 балла). Ямы, колеи, грязь — опрошенные отмечают, что вместо дорог в их городах по-прежнему лишь направления.



Опрос проводился в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек в октябре и ноябре 2020 года.

