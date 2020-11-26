Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов

В четверг, 26 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Местами возможен снег.



Ветер умеренный юго-восточный с переходом на северо-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в республике составит от -1°С до -6°С. В Казани ожидается от -2 до -4 градусов, в Набережных Челнах от -3°С до -6°С.



Фото: Максим Платонов (архив)

На дорогах местами возможно образование гололедицы.



Напомним, что, по прогнозам синоптиков, в Татарстане ожидаются снег и метели до конца текущей недели.

Татьяна Демина