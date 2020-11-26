Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов
В четверг, 26 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Местами возможен снег.
Ветер умеренный юго-восточный с переходом на северо-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в республике составит от -1°С до -6°С. В Казани ожидается от -2 до -4 градусов, в Набережных Челнах от -3°С до -6°С.
На дорогах местами возможно образование гололедицы.
Напомним, что, по прогнозам синоптиков, в Татарстане ожидаются снег и метели до конца текущей недели.
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