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Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов

05:33, 26.11.2020
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 26 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Местами возможен снег.

Ветер умеренный юго-восточный с переходом на северо-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в республике составит от -1°С до -6°С. В Казани ожидается от -2 до -4 градусов, в Набережных Челнах от -3°С до -6°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, в Татарстане ожидаются снег и метели до конца текущей недели.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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