Банки выступили против обязательного указания причин отказа в кредите

Фото: Максим Платонов (архив)

Банки отрицательно отреагировали на законопроект, который обяжет их объяснять клиентам причину отказа в кредите. В кредитных организациях считают, что пользы заемщикам от этого не будет.

«Норма, обязывающая банки сообщать о причинах отказа в предоставлении кредита, не раскроет клиенту его возможности по кредитованию, но при этом увеличит операционные расходы кредитных организаций», — приводит «РИА Новости» сообщение Ассоциации банков России (АБР).

Также банкиры рассказали, что уже сейчас объясняют заемщикам, почему им отказано в предоставлении кредитных каникул. Правда только по запросу.

Ранее в Госдуму внесли проект закона, который обязал бы банки давать клиентам разъяснения в случае отказа выдать кредит.