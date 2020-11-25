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В КФУ разработали экспресс-тест нефти

18:47, 25.11.2020
В КФУ разработали экспресс-тест нефти
Фото: media.kpfu.ru

Ученые Казанского федерального университета создали экспресс-тест нефти — новый метод изучения состава сырой нефти. Это поможет понизить риски аварий и экологических катастроф.

Сейчас для исследования состава сырой нефти используют химические реагенты и проводят анализ в лаборатории. Разработанный казанскими учеными экспресс-тест позволяет обходиться без опасных веществ. При этом исследование проводится автоматически, исключен человеческий фактор, передает RT-online.ru.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Ранее казанские ученые научили червей поедать нефть.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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