В КФУ разработали экспресс-тест нефти
Ученые Казанского федерального университета создали экспресс-тест нефти — новый метод изучения состава сырой нефти. Это поможет понизить риски аварий и экологических катастроф.
Сейчас для исследования состава сырой нефти используют химические реагенты и проводят анализ в лаборатории. Разработанный казанскими учеными экспресс-тест позволяет обходиться без опасных веществ. При этом исследование проводится автоматически, исключен человеческий фактор, передает RT-online.ru.
Ранее казанские ученые научили червей поедать нефть.
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