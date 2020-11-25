Tesla отзовет 9,5 тыс. автомобилей из-за технических дефектов

Производитель электромобилей Tesla отзывает 9 136 экземпляров модели Model X 2016 года выпуска из-за дефекта. Об этом говорится на сайте Национальной администрации дорожной безопасности, которая относится к Министерству транспорта США.

Поводом для отзыва стало «разрушение клеевого соединения» из-за того, что на обшивке крыши нет слоя грунтовочного покрытия. Пока дефект не стал причиной несчастных случаев, однако в случае отделения обшивки во время движения пострадать могут водители следующих за Tesla автомобилей.

Также Tesla подала заявку на отзыв около 400 электрокаров Model Y 2020 года из-за недостаточно крепко затянутых болтов, передает ТАСС.



Ранее Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире.

