Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире

Основанная Илоном Маском Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире. В среду, 1 июля, акции компании выросли на 5%, а ее рыночная капитализация достигла $209,5 млрд.

По этому показателю американская компания обогнала своего последнего конкурента — японскую Toyota, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что в январе Tesla резко повысила свою капитализацию, став в итоге самой дорогой автомобильной компанией в США.

В мае Илон Маск смог обрушить акции производителя электрокаров одним твитом. Он написал, что считает бумаги своей компании переоцененными.