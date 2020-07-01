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Экономика

Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире

20:50, 01.07.2020
Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире
Фото: instagram.com/elonmusk

Основанная Илоном Маском Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире. В среду, 1 июля, акции компании выросли на 5%, а ее рыночная капитализация достигла $209,5 млрд.

По этому показателю американская компания обогнала своего последнего конкурента — японскую Toyota, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что в январе Tesla резко повысила свою капитализацию, став в итоге самой дорогой автомобильной компанией в США.

В мае Илон Маск смог обрушить акции производителя электрокаров одним твитом. Он написал, что считает бумаги своей компании переоцененными.

ЭкономикаФинансыПромышленность
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