Эксперты назвали себестоимость новых iPhone 12

Аналитики подсчитали, сколько тратит Apple на создание одного iPhone 12 и iPhone 12 Pro. В рублях цены разнятся в 2,5—3 раза.

Специалисты японской исследовательской компании Fomalhaut Techno Solutions считают, что себестоимость iPhone 12 составляет $373, что можно перевести приблизительно в 28 тысяч рублей.

По их же подсчетам каждый iPhone 12 Pro обходится Apple в $406, или более 30 тысяч рублей, пишут «Ведомости».

По данным IThome, самой дорогой деталью в гаджетах стал OLED-экран за $70. Еще $40 стоит процессор A14 Bionic. Флэш-память от Samsung Electronics обходится разработчикам в $19,2, оперативная память SK Hynix DRAM — $12,8, многослойные CMOS-сенсоры от Sony — $7,9 и $7,4 соответственно.

На сегодня iPhone 12 в России стоит около 80 тысяч рублей, а цены на iPhone 12 Pro начинаются от 100 тысяч рублей.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров предрек скорый закат Apple и уход iPhone с лидирующих позиций рынка.