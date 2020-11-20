Дуров раскритиковал новый Iphone

Основатель «ВКонтакте» и Telegram раскритиковал новый iPhone 12 Pro.

Новый смартфон выглядит как громоздкий вариант iPhone 5, выпущенный еще в 2012 году. Только в новом гаджете «уродливый набор камер, которые выпирают на трех разных высотах», считает разработчик.

Фото: apple.com

После смерти Стива Джобса Apple использует репутацию и технологии, созданные им. При этом компания не создает новые разработки. Если эта тенденция сохранится, через 7—10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной, предположил Дуров.

Ранее он сообщил о требовании Apple удалить три телеграм-канала, связанных с белорусской оппозицией. В частности, эти каналы раскрывали личные данные белорусских силовиков.



Татьяна Леухина