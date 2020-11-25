В Татарстане один человек погиб и двое пострадали в столкновении «Лады» и КАМАЗа

В Татарстане «Лада Калина» столкнулась с КАМАЗом, выехав на встречную полосу. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Авария произошла 24 ноября на 24-м километре автодороги Алексеевское — Билярск. 25-летняя девушка за рулем «Лады Калины» не выбрала безопасную скорость, выехала на встречную полосу и столкнулась с КАМАЗом.

Фото: Максим Платонов

20-летний пассажир легковушки погиб на месте. В больницу с травмами доставлены водитель и 26-летняя пассажирка. Водительский стаж девушки за рулем составлял 1 год 9 месяцев. В ведомстве отметили, что на легковушке была установлена «неоднотипная авторезина».

Ранее в Казани зарегистрировали всплеск ДТП: за сутки произошло 166 аварий.



Ольга Плешкова