Московское предприятие подало иск о банкротстве казанского разработчика беспилотников

Московский научно-производственный комплекс «Авионика» имени О.В. Успенского» подало в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве научно-производственного объединения «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова» из Казани, которое разрабатывает беспилотники. Сумма требования — 26 млн рублей.

Иск был подан 23 ноября и пока не рассмотрен, следует из картотеки арбитражных дел.

Основой для иска стало решение московского арбитража по судебному спору, инициированному еще в ноябре 2019 года, по которому суд взыскал с ОКБ им. Симонова в пользу «Авионики» 25,9 млн рублей. В августе этого года решение устояло в апелляционной инстанции.

Отметим, что за последний год о намерении подать на банкротство ОКБ им. Симонова через «Федресурс» разные компании объявляли минимум пять раз.