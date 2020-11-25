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В России зарегистрировали свыше 500 смертей от COVID-19 — это новый антирекорд

10:51, 25.11.2020
В России зарегистрировали свыше 500 смертей от COVID-19 — это новый антирекорд
Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 23 675 новых случаев COVID-19. Общее количество инфицированных выросло до 2 162 503.

За сутки от коронавируса умерли 507 человек, за все время — 37 538.

Фото: стопкоронавирус.рф

В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции из больниц выписано 25 748 человек.

Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 660 419 человек, приводит данные оперштаб.

Фото: стопкоронавирус.рф

Предыдущий суточный антирекорд смертности от COVID-19 зафиксировали вчера, 24 ноября: от инфекции умер 491 пациент.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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