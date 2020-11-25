В Татарстане подтвердилось 76 новых случаев COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архивное фото)

За последние сутки в Татарстане выявили 76 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших в республике с начала пандемии достигло 9 924 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Под наблюдением остаются 1 493 контактных с больными. За сутки проведено 8 102 теста, всего — 1 138 767.

За сутки в Татарстане выздоровели 34 человека, всего с начала пандемии — 8 632 человека.

Напомним, что вчера подтвердились 75 новых случаев коронавируса.