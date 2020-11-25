Минпромторг России предложил фуд-кортам работать по правилам ресторанов во время пандемии

Фото: Александр Артемьев (архив)

Министерство промышленности и торговли России предложило российским регионам по-новому организовать работу фуд-кортов в торговых центрах для того, чтобы не закрывать их во время эпидемии.

Так, ведомство предложило обслуживать посетителей за столиками. Заказы может принимать и выдавать сотрудник заведения, либо клиенты сами будут выбирать и оплачивать заказ через «электронное меню».

Для каждого кафе на фуд-корте предлагается выделить отдельные посадочные зоны, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,5 м. Между посетителями, сидящими за разными столиками, также нужно обеспечить эту дистанцию. На каждого посетителя фуд-корта должно приходиться не менее 4 кв. м.

Фото: Лина Саримова

Чтобы снизить посещаемость, нужно запретить развлекательные мероприятия на фуд-кортах. Также там должна быть обеспечена постоянная подача свежего воздуха с запретом на рециркуляцию внутри системы вентиляции. У каждого кафе на фуд-корте необходимо установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа, а также диспенсеры с антисептиками, пишет РБК.

Регламент направили в регионы для ознакомления и возможного использования в случаях, если там будет рассматриваться вопрос об ограничении работы фуд-кортов, пояснило издание.



В Татарстане фуд-корты в торговых центрах возобновили работу в июле.

Татьяна Леухина