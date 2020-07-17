В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, почему в торговых центрах заработали фудкорты
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина объяснила, почему возобновили работу фудкорты в торговых центрах, хотя в изначальных предложениях было прописано оставить закрытыми точки питания, кинотеатры и детские комнаты.
По ее словам, поскольку открыли остальные предприятия общепита в республике, было решено позволить работать и заведениям на фудкортах, для них не стали делать исключение.
Требования к зонам общепита в торговых центрах те же, что и к стационарным заведениям: столы должны быть размещены не ближе чем в 1,5 метра друг от друга, за одним столом должны сидеть не более четырех человек, общая заполняемость помещения не должна превышать 50% мест.
В среду, 15 июля, в ограничительный режим, введенный в республике из-за режима самоизоляции внесли послабления. В частности, власти разрешили открыть торговые центры, помещения ресторанов, аттракционы на открытом воздухе.ОбществоМедицинаБизнесУслуги Татарстан
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