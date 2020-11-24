Квартальнов о поражении от «Авангарда»: «Ноль голов — тяжело победить»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с омским «Авангардом» (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Рулевой казанцев заявил, что игра напомнила ему прошлогоднюю встречу этих команд.

— Ноль голов — тяжело победить. Напомнило прошлогоднюю игру нашу, которую мы проиграли 0:3. «Авангард» был быстрее, заряженнее в первом периоде. Хотели перевернуть матч, но нахватали удалений.

— Не настораживает игра в обороне? Соперник забросил легкие шайбы.

— Надо отдать должное игрокам «Авангарда». Они на пятак шли, мы оказались к этому немного не готовы, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Фото: ak-bars.ru

Он также сообщил, что защитник Микаэль Викстранд сможет вернуться в состав на ближайший матч команды в КХЛ.

Накануне «Ак Барс» в гостях уступил «Авангарду» со счетом 0:3. Дублем в составе омичей отметился форвард Корбан Найт, а голкипер Шимон Грубец оформил шатаут, отразив все броски соперника.