В Кировском районе Казани выявили нарушение условий хранения и приема черного металла

В Казани прокуратура выявила осуществление двумя организациями хранения и приема черного металла с нарушением требований природоохранного законодательства. К ответственности привлечены компании «ВторПромМет» и «ВторМет+».

На предприятия «ВторПромМет» часть черного металла хранилась не на твердом покрытии, а на «ВторМет+» выявлено загрязнение почты из-за отсутствия ливневых стоков с емкостями для хранения жидкости, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Сотрудники организации привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ).

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура вынесла в адрес глав предприятий представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Материалы административного дела надзорное ведомство направило в Управление Росприроднадзора по РТ для их рассмотрения по существу.

Напомним, что в 2020 году Минэкологии Татарстана пресекло на территории республики более 4 тыс. нарушений природоохранного законодательства. Сотрудники ведомства взыскали ущерба на 54 млн рублей.



Татьяна Демина