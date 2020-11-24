Жительницу Зеленодольска оштрафовали за организацию «резиновой» квартиры

В Татарстане суд признал виновной 52-летную жительницу Зеленодольска в фиктивной регистрации (ст. 322.2 УК РФ) и фиктивной поставке на учет по месту пребывания (ст. 322.3 УК РФ) иностранных граждан в жилом помещении в России.

С апреля 2019 года по июнь 2020 года женщина незаконно зарегистрировала в своей квартире пятерых иностранцев. Еще двух иностранных граждан она нелегального зарегистрировала по месту пребывания, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Фото: wikipedia.org

Свою вину подсудимая полностью признала. Суд назначил ей штраф в размере 60 тыс. рублей.

В октябре суд оштрафовал 19-летнего казанца, который представил в миграционную службу документы о регистрации 34 иностранцев в своей квартире на улице Лядова.





Татьяна Демина