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Опрос: большинство россиян выступили за отказ от призыва в армию

17:50, 24.11.2020 1
Опрос: большинство россиян выступили за отказ от призыва в армию
Фото: realnoevremya.ru

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, какой видят армию граждане России. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В результате опроса 47% респондентов считают, что России нужна контрактная армия. За всеобщий воинский призыв высказались 27% опрошенных.

Контрактную армию чаще поддерживают россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — 51%, и респонденты старше 45 лет — 52%.

54% мужчин высказались за службу по контракту, в то время как среди женщин — 40%.

Напомним, что ранее Русская православная церковь высказалась за отказ от обязательной воинской повинности после трагического инцидента в Воронеже, где солдат расстрелял сослуживцев.

Маргарита Саха
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:32
    Армия должна быть высокопрофессиональной. Последняя война в Карабахе это очень наглядно продемонстрировала. Пушечное мясо осталось в прошлом. А если уж так приспичило играться в призыв - призывайте на трудовой фронт - строительство, уборка улиц, с-х работы, санитарами, где не требуется высокая квалификация.
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