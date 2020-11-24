Опрос: большинство россиян выступили за отказ от призыва в армию

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, какой видят армию граждане России. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В результате опроса 47% респондентов считают, что России нужна контрактная армия. За всеобщий воинский призыв высказались 27% опрошенных.

Контрактную армию чаще поддерживают россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — 51%, и респонденты старше 45 лет — 52%.

54% мужчин высказались за службу по контракту, в то время как среди женщин — 40%.

Напомним, что ранее Русская православная церковь высказалась за отказ от обязательной воинской повинности после трагического инцидента в Воронеже, где солдат расстрелял сослуживцев.

Маргарита Саха