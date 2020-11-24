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Рапира, iPhone, ключи от автомобиля: что казанцы забывают в автобусах

15:21, 24.11.2020
Рапира, iPhone, ключи от автомобиля: что казанцы забывают в автобусах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Этой осенью в казанских автобусах нашли более 100 потерянных вещей. Об этом сообщает Ассоциация АТП РТ.

Чаще всего пассажиры забывали в автобусах продукты, перчатки и варежки, одежду и обувь, документы, пластиковые карты, рюкзаки и сумки, телефоны (в том числе iPhone) и т.д. Из необычных вещей — электронные сигары, рапиру в чехле, ключи от автомобиля и квартиры.

Фото: pixabay.com

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по РТ посоветовали пользоваться не переполненными автобусами, а личными автомобилями, а также выходить на остановку пораньше.

Общество Татарстан
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