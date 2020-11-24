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Медведев предложил проработать законопроект о трудовых правах самозанятых

15:05, 24.11.2020
Медведев предложил проработать законопроект о трудовых правах самозанятых
Фото: scrf.gov.ru

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил проработать законопроект о трудовых правах самозанятых. Свое предложение он озвучил в ходе обсуждения совершенствования социально-трудового законодательства.

Медведев предлагает разграничить в правовой системе труд наемного работника, работника по трудовому договору и самозанятого, в том числе тех, кто работает дистанционно. Это поможет не злоупотреблять трудом сотрудников, передает ТАСС.

Ранее Медведев поручал Минфину продумать, как не дать самозанятым убежать от налога.

Ольга Плешкова
Общество
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