Медведев предложил проработать законопроект о трудовых правах самозанятых

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил проработать законопроект о трудовых правах самозанятых. Свое предложение он озвучил в ходе обсуждения совершенствования социально-трудового законодательства.

Медведев предлагает разграничить в правовой системе труд наемного работника, работника по трудовому договору и самозанятого, в том числе тех, кто работает дистанционно. Это поможет не злоупотреблять трудом сотрудников, передает ТАСС.



Ранее Медведев поручал Минфину продумать, как не дать самозанятым убежать от налога.



Ольга Плешкова