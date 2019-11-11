Медведев поручил Минфину продумать, как не дать самозанятым убежать от налога

Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов продумать, как не допустить перетока предпринимателей между регионами, когда в России начнут поэтапно вводить налог на самозанятых. Об этом сообщает «Интерфакс».

С 1 января 2020 года налоговый режим для самозанятых начнет действовать в 19 регионах. Все субъекты РФ закон охватит лишь 1 июля 2020 года. В связи с этим губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил опасения, что часть предпринимателей может уйти в другие регионы, и предложил ввести налоговый режим одновременно по всей стране.

Медведев ответил, что поэтапная модель введения налога уже обсуждалась. Однако он поручил министру финансов Антону Силуанову продумать этот вариант развития событий.

«Надо просто подумать, как вот этот переходный период пережить с учетом того, что мы эту модель собираемся распространить на всю территорию России», — сказал Медведев.

Ранее Путин одобрил распространение налога на самозанятых.