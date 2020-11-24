Кабмин Татарстана объединит Чистопольский сельхозтехникум и Чистопольский многопрофильный колледж

Фото: Олег Тихонов / realnoevremya.ru (архив)

Власти Татарстана продолжают оптимизацию учреждений профессионального образования. Кабмин РТ одобрил объединение Чистопольского сельхозтехникума и Чистопольского многопрофильного колледжа.

Слияние происходит в пользу Чистопольского сельскохозяйственного техникума имени Г.И. Усманова, следует из документа.

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С 1 января 2021 года студенты многопрофильного колледжа будут переведены в сельхозтехникум с сохранением всех программ, действовавших в их родном ссузе.

В республике уже не первый раз сливают несколько средних специальных учебных заведений. Так, Нижнекамский технологический колледж, Нижнекамский нефтехимический колледж, а также техникум нефтехимии и нефтепереработки объединили в Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.

