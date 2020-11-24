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В Казани врачи провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли

14:30, 24.11.2020
В Казани врачи провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли
Фото: Минздрав РТ

В Казани врачи провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли. Об этом рассказали в пресс-службе РКБ.

57-летняя женщина узнала об онкологическом заболевании на ранней стадии. Медики выявили у нее опухоль конечного отдела желчных путей.

Операцию по удалению подобной опухоли обычно проводят открытым путем, после чего пациенту приходится долго восстанавливаться. Также пациентка страдала от лишнего веса и механической желтухи, что осложняло операцию.

Врачи приняли решение прооперировать пациентку через три прокола. Хирурги восемь часов убирали часть желудка, желчный пузырь, 12-перстную кишку, головку поджелудочной железы, начальный отдел тощей кишки — около 15 см, и лимфоузлы.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

Общество Татарстан
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