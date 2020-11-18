Суд конфисковал развлекательный центр Леонида Маркелова в Йошкар-Оле

Йошкар-Олинский горсуд согласился с требованием Генпрокуратуры и изъял развлекательный центр экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Расположенный в столице республики объект оценивается в 111 млн рублей.

«Сегодня решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — передает ТАСС слова представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

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Ранее в надзорном ведомстве уже сообщали, что принадлежащий бывшему главе Марий Эл комплекс занимает 17,6 тысячи кв. м. В Генпрокуратуре усомнились, что объект приобретен на законные доходы, и потребовали конфисковать его.

Напомним, суд уже обратил в доход государства имущество Маркелова на 374,8 млн рублей.