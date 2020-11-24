Под Казанью полицейский помог зоозащитникам спасти собаку, попавшую в «плохие руки»

Под Казанью полицейский помог зоозащитникам спасти собаку, попавшую в «плохие руки». Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

Случай произошел в Верхнеуслонском районе Татарстана. Зоозащитники пристроили собаку из приюта, однако спустя время поняли, что животное попало в «плохие руки». Волонтеры пытались своими силами отыскать нового владельца, однако не смогли и обратились к участковому — майору полиции Артуру Галлямову.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«На нашем пути встретился по-настоящему народный полицейский. Замечательный человек с прекрасной душой и добрым сердцем! Благодаря его помощи мы очень быстро смогли найти и вернуть животное. Мы надеемся, что он послужит прекрасным примером для всех», — говорится в благодарственном письме.

Ранее зоозащитники заявили, что, несмотря на принятый закон об ответственном обращении с животными, в России нет практики наказания за жестокое обращение с питомцами.



Ольга Плешкова