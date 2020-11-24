Исследование: при покупке товаров казанцы больше доверяют единомышленникам

Сервис объявлений «Юла» совместно с агентством ResearchMe выяснил, что 33% жителей Казани при покупке товаров на сервисах объявлений больше доверяют тем, кто разделяет их интересы. Исследование было составлено на основе опроса, проведенного среди 1,5 тысячи человек в октябре этого года.

Согласно опросу, практически каждый 10-й казанец находит единомышленников по интересам на сервисах объявлений, и около 30% опрошенных респондентов неоднократно приобретали товары подобным образом.

Одним из самых популярных хобби среди казанцев оказались компьютерные игры — ими увлекаются 36% опрошенных посетителей сервисов объявлений.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» и IT-компания «Платформа ОФД» выяснили, на что россияне в этом году тратили больше средств.