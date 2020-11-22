Россияне рассказали, на что увеличились их траты в 2020 году

Аналитики сервиса «Работа.ру» и IT-компания «Платформа ОФД» выяснили, на что россияне в этом году тратили больше средств. Об этом сообщает RT.



Абсолютное большинство (61%) отметило рост трат на продукты питания, почти половина (46%) рассказала об увеличении трат на оплату ЖКУ. 26% респондентов отметило увеличение трат на медицину, 25% — на транспорт, 18% — на одежду, 15% — на займы и 12% — на ремонт.

Еще 9% опрошенных рассказали об увеличении трат на образование, еще 7% — на технику. На развлечения стали больше расходовать 5% россиян, на путешествия меньше всех — 3%.

Еще по данным опроса «Платформа ОФД» за десять месяцев текущего года россияне больше тратили на лекарства, продукты и гаджеты.

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Средний чек в аптеках стал на 25% выше, чем за тот же период прошлого года, составив 892 рубля. Средний чек на продукты за одну покупку составил 417 рублей, это на 19% выше. Средний чек на бытовую технику и электронику — 5 810 рублей, что по сравнению с прошлым годом больше на 17%.

Более половины опрошенных (55%) уверены, что траты на продукты питания будут увеличиваться в 2021 году, также половина россиян (51%) уверена, что поднимутся цены на ЖКУ. Еще 34% уверены в увеличении транспортных расходов, 29% — на медицину.

В опросе приняли участие более 3 тысяч экономически активных респондентов старше 18 лет.