В Татарстане большинство родителей довольны школьным питанием

В Татарстане ведется ежедневный мониторинг обращений, связанных с организацией бесплатного горячего питания для школьников 1—4-х классов. Все больше родителей указывают на то, что довольны школьными обедами.

С начала нового учебного года Минобрнауки открыло горячую линию для консультации родителей, педагогов и органов управления образования по организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние две недели на горячую линию поступило 13 звонков, но не с жалобами, а для получения консультации по предоставлению бесплатного питания, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

На сегодняшний день более 209 тыс. школьников 1—4-х классов Татарстана обеспечены горячим питанием за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Ранее в мэрии Казани сообщили, что департамент продовольствия и социального питания города вложил в оснащение школьных столовых 30 млн рублей.



Татьяна Леухина