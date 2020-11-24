Fitch подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Банка ЗЕНИТ на уровне BB, прогноз стабильный. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне b+.
Агентство отметило, что кризис, вызванный пандемией, и более слабая операционная среда в 2020 году оказали умеренное влияние на показатели качества активов Банка. Также аналитики отметили уровень поддержки со стороны мажоритарного акционера Банка, компании ПАО «Татнефть», и высокую вероятность капитализации Банка со стороны акционера в случае необходимости.
«Кредитный рейтинг на уровне ВВ отражает надежность и устойчивость Банка ЗЕНИТ. В этот непростой год банк сконцентрировался на повышении эффективности бизнес-процессов и поддержке клиентов, пострадавших из-за пандемии. Под воздействием «коронакризиса» прибыльность банка временно снизилась. В 2021 году мы запустим ряд важных стратегических инициатив, реализация которых позволит улучшить финансовый результат к концу следующего года», — отметил председатель правления ПАО «Банк ЗЕНИТ» Александр Тищенко.
Справка
ПАО «Банк ЗЕНИТ» работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1% акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 117 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».
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