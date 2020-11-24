Fitch подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Банка ЗЕНИТ на уровне BB, прогноз стабильный. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне b+.

Агентство отметило, что кризис, вызванный пандемией, и более слабая операционная среда в 2020 году оказали умеренное влияние на показатели качества активов Банка. Также аналитики отметили уровень поддержки со стороны мажоритарного акционера Банка, компании ПАО «Татнефть», и высокую вероятность капитализации Банка со стороны акционера в случае необходимости.

«Кредитный рейтинг на уровне ВВ отражает надежность и устойчивость Банка ЗЕНИТ. В этот непростой год банк сконцентрировался на повышении эффективности бизнес-процессов и поддержке клиентов, пострадавших из-за пандемии. Под воздействием «коронакризиса» прибыльность банка временно снизилась. В 2021 году мы запустим ряд важных стратегических инициатив, реализация которых позволит улучшить финансовый результат к концу следующего года», — отметил председатель правления ПАО «Банк ЗЕНИТ» Александр Тищенко.



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»