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Fitch подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ

10:13, 24.11.2020

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Банка ЗЕНИТ на уровне BB, прогноз стабильный. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне b+.

Агентство отметило, что кризис, вызванный пандемией, и более слабая операционная среда в 2020 году оказали умеренное влияние на показатели качества активов Банка. Также аналитики отметили уровень поддержки со стороны мажоритарного акционера Банка, компании ПАО «Татнефть», и высокую вероятность капитализации Банка со стороны акционера в случае необходимости.

«Кредитный рейтинг на уровне ВВ отражает надежность и устойчивость Банка ЗЕНИТ. В этот непростой год банк сконцентрировался на повышении эффективности бизнес-процессов и поддержке клиентов, пострадавших из-за пандемии. Под воздействием «коронакризиса» прибыльность банка временно снизилась. В 2021 году мы запустим ряд важных стратегических инициатив, реализация которых позволит улучшить финансовый результат к концу следующего года», — отметил председатель правления ПАО «Банк ЗЕНИТ» Александр Тищенко.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»
Справка

ПАО «Банк ЗЕНИТ» работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1% акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 117 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

ЭкономикаБанки Татарстан
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