Ежегодный Фестиваль «Татар Жыры» перенесли на 2021 год

Фото: «Барс Медиа»

Группа компаний «Барс Медиа» сообщила о переносе даты проведения ежегодного Фестиваля татарской популярной музыки «Татар Жыры» на 2021 год. Причиной переноса стала ситуация с распространением коронавируса.



Гала-концерт фестиваля состоится 18 декабря 2021 года в концертном зале им. Илхама Шакирова на «Казань Экспо».

«Это было одно из самых сложных решений для нашей компании за всю историю «Татар Жыры», но иного варианта развития событий мы не видим. Вся команда фестиваля потратила много сил, чтобы и в этом году Гала-концерт «Татар жыры» стал незабываемым для зрителей. Тем не менее фестиваль в будущем году будет еще более грандиозным: впервые в истории нашей компании в следующем году церемония «Татар Жыры» пройдет по итогам сразу двух лет — 2020-го и 2021-го», — рассказал председатель совета директоров группы компаний «Барс Медиа» Камиль Гараев.

Фото: «Барс Медиа»

Директор фестиваля «Татар Жыры — 2020» Павел Волонихин пояснил, что переносить мероприятия в онлайн — «значит лишить зрителя живого общения с артистами»: «Это было бы несправедливо».

Также были перенесены на 2021 год концерты запланированного тура «Татар Жыры — 2020» в крупнейших городах России — Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Магнитогорске, Сургуте, Альметьевске и др. Все ранее купленные билеты, включая Гала-концерт в Казани, сохраняют свое действие на новую дату.