Сегодня в Татарстане ожидается снег, метель и до -5°С
Во вторник, 24 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами возможен снег, в отдельных районах — метель.
Ветер умеренный, южный, юго-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в республике составит от 0°С до -5°С. В Казани ожидается от -1 до -3 градусов, в Набережных Челнах от -2°С до -4°С.
На дорогах местами гололедица.
Напомним, что синоптики Татарстана прогнозируют в республике снег и метели до конца текущей недели.
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