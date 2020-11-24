Сегодня в Татарстане ожидается снег, метель и до -5°С

Во вторник, 24 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами возможен снег, в отдельных районах — метель.



Ветер умеренный, южный, юго-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в республике составит от 0°С до -5°С. В Казани ожидается от -1 до -3 градусов, в Набережных Челнах от -2°С до -4°С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На дорогах местами гололедица.



Напомним, что синоптики Татарстана прогнозируют в республике снег и метели до конца текущей недели.



Татьяна Демина