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Сегодня в Татарстане ожидается снег, метель и до -5°С

05:31, 24.11.2020
Сегодня в Татарстане ожидается снег, метель и до -5°С
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 24 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами возможен снег, в отдельных районах — метель.

Ветер умеренный, южный, юго-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в республике составит от 0°С до -5°С. В Казани ожидается от -1 до -3 градусов, в Набережных Челнах от -2°С до -4°С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На дорогах местами гололедица.

Напомним, что синоптики Татарстана прогнозируют в республике снег и метели до конца текущей недели.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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