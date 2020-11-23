В Татарстане люди не могут заселиться в свои дома из-за близкого расположения к этанопроводу — видео

Фото: скриншот

В Лениногорском районе РТ жители села Шугурово не могут заселиться в свои дома, потому что они находятся в санитарно-защитной зоне, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Рядом с селом проходит этанопровод «Оренбург — Казань». От охранной зоны до жилых домов должно быть расстояние не менее 2 км.

Глава Шугуровского сельского поселения Радик Гафиятуллин пояснил, что в 2019 году этанопровод был поставлен на кадастровый учет, в результате чего все постройки в охранной зоне были запрещены.



Жители Шугурово обратились за защитой своих прав в суд, однако в суде отказывают в регистрации права собственности на жилье, признавая дома опасными.

Татьяна Демина