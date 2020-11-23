Жители России стали чаще жаловаться на финансовые услуги

С 4 по 18 ноября в Центральный банк РФ поступило 11,3 тыс. жалоб на финансовые услуги. По сравнению с периодом 22 октября — 3 ноября, их количество выросло на 7,4%, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ.

Наибольшее количество жалоб граждан поступило на кредитные организации (62%). На страховые компании пришлось 15% жалоб, на микрофинансовые организации 10,5%.

Чаще всего россияне в текущем месяце жаловались по вопросам потребительского кредитования (23,9%), ОСАГО (11,4%), взыскания просроченной задолженности (10,8%), ипотеки (8,1%). На услуги по представлению займов микрофинансовыми организациями поступило 9,1% жалоб.

Фото: pixabay.com

Напомним, что по данным татарстанского управления Роспотребнадзора, по итогам первой половины 2020 года большая часть обращений жителей республики была связана с жалобами на деятельность на финансовом рынке.



Татьяна Демина