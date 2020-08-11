Роспотребнадзор: в Татарстане чаще всего жалуются на услуги на финансовом рынке
Татарстанское управление Роспотребнадзора подвело итоги работы в сфере защиты прав потребителей за первую половину 2020 года. Количество обращений выросло в 1,3 раза и достигло 3 467.
Как сообщает ведомство, 63% обращений были связаны с нарушениями в сфере услуг. Из них чаще всего поступали жалобы на деятельность на финансовом рынке.
Среди жалоб на розничную торговлю, которых набралось 37%, чаще всего татарстанцы упоминали дистанционную продажу товаров.
На основании заключений татарстанского управления суды присудили потребителям более 14 млн рублей, обращают внимание в Роспотребнадзоре.АналитикаОбщество Татарстан
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