Роспотребнадзор: в Татарстане чаще всего жалуются на услуги на финансовом рынке

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанское управление Роспотребнадзора подвело итоги работы в сфере защиты прав потребителей за первую половину 2020 года. Количество обращений выросло в 1,3 раза и достигло 3 467.

Как сообщает ведомство, 63% обращений были связаны с нарушениями в сфере услуг. Из них чаще всего поступали жалобы на деятельность на финансовом рынке.

Среди жалоб на розничную торговлю, которых набралось 37%, чаще всего татарстанцы упоминали дистанционную продажу товаров.

На основании заключений татарстанского управления суды присудили потребителям более 14 млн рублей, обращают внимание в Роспотребнадзоре.