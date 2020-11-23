Власти Татарстана увеличили бюджет программы борьбы с преступностью на 300 млн рублей
Кабмин Татарстана внес изменения в программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ на 2014—2025 годы». Ее финансирование выросло приблизительно на 300 млн рублей.
Согласно новой редакции документа, бюджет программы за весь период составит 25,48 млрд рублей.
Ранее «Реальное время» писало, что татарстанские власти продлили программу до 2025 года и увеличили ее финансирование на 6,8 млрд рублей.ОбществоВласть Татарстан
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