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Власти Татарстана увеличили бюджет программы борьбы с преступностью на 300 млн рублей

16:56, 23.11.2020
Власти Татарстана увеличили бюджет программы борьбы с преступностью на 300 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин Татарстана внес изменения в программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ на 2014—2025 годы». Ее финансирование выросло приблизительно на 300 млн рублей.

Согласно новой редакции документа, бюджет программы за весь период составит 25,48 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Ранее «Реальное время» писало, что татарстанские власти продлили программу до 2025 года и увеличили ее финансирование на 6,8 млрд рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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