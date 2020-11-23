Власти Татарстана увеличили бюджет программы борьбы с преступностью на 300 млн рублей

Кабмин Татарстана внес изменения в программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ на 2014—2025 годы». Ее финансирование выросло приблизительно на 300 млн рублей.

Согласно новой редакции документа, бюджет программы за весь период составит 25,48 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Ранее «Реальное время» писало, что татарстанские власти продлили программу до 2025 года и увеличили ее финансирование на 6,8 млрд рублей.