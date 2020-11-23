Татарстан направил 22 заявки на конкурс «Вкусы России» — эчпочмака среди них нет

Татарстан направил 22 заявки на конкурс «Вкусы России». Об этом сообщается на сайте организаторов.

Больше всего голосов на данный момент набрали татарстанский мед «Татар балы», мед «Кукмара балы», агрызский лимонад и лаишевский чак-чак.

Отметим, что в заявке нет эчпочмаков и бэлишей. Как пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков сегодня на пресс-конференции, это связано с тем, что не смогли выбрать одного производителя.

Фото: commons.wikimedia.org

Всего подано 508 заявок от 79 регионов РФ. Голосование продлится до 2 декабря.