Жонглеры из Казани впечатлили Сергея Безрукова и Диму Билана на конкурсе юных артистов

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Цирковые артисты из Казани Дмитрий Арсентьев и Александр Пресняков выступили в новом сезоне конкурса «Синяя птица» на телеканале «Россия», в котором выступают юные артисты различных жанров.



Жонглеры устроили театральное представление из необычных неоновых декораций — на сцене соорудили спальню девочки, а ребята исполняли роль оживших игрушек, которые, стараясь не разбудить свою хозяйку, жонглировали и балансировали в воздухе.

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Цирковой дуэт, несмотря на юный возраст, объездил с выступлениями полмира: юные жонглеры выступали на арене в Китае и заняли там второе место в International Circus Festival. В настоящее время они работают в номере групповых жонглеров в Москве.

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Народный артист России Сергей Безруков, впечатлившись номером ребят, пригласил их выступить на Международном большом детском фестивале: «Жанр жонглирования в цирке, конечно, не новый. Я видел разные исполнения, номер можно усложнять и усложнять. Вопрос — как его обыграть, и ваша идея мне очень понравилась! По-актерски это было здорово сыграно, спасибо вам за такую идею».

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

Певец Дима Билан назвал номер артистов из Казани «антигравитационным» и дал участникам дополнительное время для выступления.

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