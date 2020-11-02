Подросток из Татарстана прошел в финал шоу «Ты супер!»

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Подросток из Татарстана Данила Новиков достойно выступил на полуфинале шоу телеканала НТВ «Ты супер!» и прошел в следующий тур. Дойти до финала шоу ему помогла песня Димы Билана «Держи!».

Полюбившийся зрителям за свою непосредственность и талант 15-летний юноша опять вызвал симпатии членов жюри. Его безоговорочно поддержали Диана Арбенина и Елка, а также композитор Игорь Крутой.

Напомним, в полуфинале подросток исполнил песню Филиппа Киркорова «Марина». Тогда Арбенина почти сразу призналась, что покорена молодым дарованием.

