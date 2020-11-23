«Проверил бдительность охраны»: казанца задержали за кражу кофе-машины

Фото: "Реальное время"

В казанском магазине задержали подозреваемого в краже новенькой кофе-машины. Как сообщает пресс-служба УВД города, 31-летний мужчина вытащил аппарат из упаковки, переложил в спортивную сумку, а когда охрана остановила его на выходе, оказал сопротивление.



Свои действия задержанный объяснил тем, что раньше работал в этом магазине и хотел проверить бдительность сотрудников службы безопасности.

Стоимость кофе-машины оценена в 18 тысяч рублей, в ОП «Зареченский» возбуждено уголовное дело о краже.