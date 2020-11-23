«Проверил бдительность охраны»: казанца задержали за кражу кофе-машины
В казанском магазине задержали подозреваемого в краже новенькой кофе-машины. Как сообщает пресс-служба УВД города, 31-летний мужчина вытащил аппарат из упаковки, переложил в спортивную сумку, а когда охрана остановила его на выходе, оказал сопротивление.
Свои действия задержанный объяснил тем, что раньше работал в этом магазине и хотел проверить бдительность сотрудников службы безопасности.
Стоимость кофе-машины оценена в 18 тысяч рублей, в ОП «Зареченский» возбуждено уголовное дело о краже.ПроисшествияБизнесРозничная торговляОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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