Правительство официально объявило об оптимизации системы институтов развития

Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина проведет оптимизацию институтов развития. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Кабмин ликвидирует восемь институтов развития, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Некоторые институты со схожим функционалом будут объединены в ходе оптимизации. Речь идет о преобразовании ГТЛК и «ВЭБ-лизинг» в единую лизинговую компанию, о создании единого банка на основе «МСП-банка» и банка ДОМ.РФ, а также единого Фонда содействия реформированию ЖКХ на базе имеющегося фонда с тем же названием и Фонда защиты прав дольщиков.

К Российскому научному фонду присоединят Российский фонд фундаментальных исследований, а Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций.

О том, что правительство России решило ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития, сегодня сообщили СМИ.