На БКК завершается устройство линий водоснабжения, газопровода и электроснабжения

На Большом Казанском кольце (БКК) ведется строительство на участке протяженностью 522 метров, сообщает Миндортранс Татарстана. В работах задействованы 93 специалиста и 28 единиц спецтехники.



На объекте подходит к завершению работы по устройству линий водоснабжения, газопровода, связи и электроснабжения. Проводится монтаж опор наружного освещения.

На прошлой неделе рабочие уложили нижний слой асфальта на проезжей части, местных проездах и тротуарах. Установлено 250 погонных метров перильных ограждений.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

За неделю на строящемся участке обустроены газоны на площади 500 кв. метров. Посажено 200 деревьев.

Ранее на проездах моста БКК через Монастырскую протоку нанесли дорожную разметку,

