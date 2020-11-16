На БКК завершается устройство линий водоснабжения, газопровода и электроснабжения
На Большом Казанском кольце (БКК) ведется строительство на участке протяженностью 522 метров, сообщает Миндортранс Татарстана. В работах задействованы 93 специалиста и 28 единиц спецтехники.
На объекте подходит к завершению работы по устройству линий водоснабжения, газопровода, связи и электроснабжения. Проводится монтаж опор наружного освещения.
На прошлой неделе рабочие уложили нижний слой асфальта на проезжей части, местных проездах и тротуарах. Установлено 250 погонных метров перильных ограждений.
За неделю на строящемся участке обустроены газоны на площади 500 кв. метров. Посажено 200 деревьев.
Ранее на проездах моста БКК через Монастырскую протоку нанесли дорожную разметку,
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым