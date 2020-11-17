Прокуратура Татарстана проверит, почему в одной из школ не работает столовая

В Тукаевском районе Татарстана прокуратура проверит сообщение о неработающей школьной столовой в одной из средних школ в Малой Шильне. Надзорное ведомство отреагировало на жалобу в соцсетях.

«В школе не работает столовая, и сегодня сообщили, что столовая работать не будет в ближайшее время. Сколько это еще будет продолжаться — неизвестно. Сейчас столовая опечатана. Говорят, чтобы дети принесли с собой перекус... но какой перекус? Все родители, особенно начальных классов, переживают за наших детей», — рассказали пользователи в городском паблике.

realnoevremya.ru

На пост обратили внимание в прокуратуре республики. Информацию поручено проверить надзорному ведомству в Тукаевском районе.

Ранее прокуратура Казани проводила проверку после видео с публичным унижением пятиклассника.

