В Казани при демонтаже здания экскаватор наехал на рабочего, судят директора

Фото: "Реальное время"

В Советский райсуд Казани поступило дело директора ООО «Альтбазис» Руслана Гайфетдинова. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем тяжкий вред здоровью человека.



По данным следствия, 23 апреля 2019 года на Даурской при выполнении демонтажных работ и разбора бывшего цеха керамзитового завода экскаватор совершил наезд на рабочего. В результате последнему размозжило правую ногу.

По версии следствия, ни рабочий, ни машинист экскаватора не были обеспечены ни средствами защиты, ни рациями — чтобы координировать свои действия при разборе здания, а опасные участки работы техники не были обозначены соответствующими знаками и ограждены. Ответственного за соблюдение техники безопасности на объекте также не было.

Первое заседание по делу директора пока не назначено. На прошлой неделе Советский райсуд Казани вынес приговор непосредственному участнику той истории — 58-летнему экскаваторщику Абдулхаку Ахметзянову. Он полностью признал вину и получил уголовный штраф в 40 тысяч рублей, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

В прениях гособвинитель, помощник прокурора Советского района Казани Дмитрий Зайцев просил для Ахметзянова 2 года и 8 месяцев лишения свободы условно.

По словам гособвинителя, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего: тот просил 1,5 млн рублей, суд обязал экскаваторщика выплатить 700 тысяч рублей.