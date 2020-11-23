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В Казани при демонтаже здания экскаватор наехал на рабочего, судят директора

08:56, 23.11.2020 2
В Казани при демонтаже здания экскаватор наехал на рабочего, судят директора
Фото: "Реальное время"

В Советский райсуд Казани поступило дело директора ООО «Альтбазис» Руслана Гайфетдинова. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем тяжкий вред здоровью человека.

По данным следствия, 23 апреля 2019 года на Даурской при выполнении демонтажных работ и разбора бывшего цеха керамзитового завода экскаватор совершил наезд на рабочего. В результате последнему размозжило правую ногу.

По версии следствия, ни рабочий, ни машинист экскаватора не были обеспечены ни средствами защиты, ни рациями — чтобы координировать свои действия при разборе здания, а опасные участки работы техники не были обозначены соответствующими знаками и ограждены. Ответственного за соблюдение техники безопасности на объекте также не было.

Первое заседание по делу директора пока не назначено. На прошлой неделе Советский райсуд Казани вынес приговор непосредственному участнику той истории — 58-летнему экскаваторщику Абдулхаку Ахметзянову. Он полностью признал вину и получил уголовный штраф в 40 тысяч рублей, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

В прениях гособвинитель, помощник прокурора Советского района Казани Дмитрий Зайцев просил для Ахметзянова 2 года и 8 месяцев лишения свободы условно.

По словам гособвинителя, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего: тот просил 1,5 млн рублей, суд обязал экскаваторщика выплатить 700 тысяч рублей.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:49
    Непонимаю, Получил уголовный штраф 40 т.р. и в тоже время суд обязал выплатить 700 т.р. Как это, два наказания за одно преступление?
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    Анонимно 17:13
    Нет, наказание 40 тысяч вместо 2 лет и 8 месяцев условно, а 700 тысяч - это потерпевшему по гражданскому иску.
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