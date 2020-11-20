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ГК ТАИФ выражает соболезнования в связи с кончиной митрополита Феофана

17:02, 20.11.2020

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным, близким митрополита Казанского и Татарстанского Феофана в связи с его кончиной.

Из жизни ушел яркий и талантливый человек, всегда отличавшийся активной жизненной позицией. Он много сделал для укрепления межконфессионального мира и единства в нашем обществе, для возрождения православных святынь. Это огромная потеря для всех нас. Светлая память о митрополите Феофане, добром, искреннем и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты.

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