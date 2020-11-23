В Казани собственник коммерческого института судится с КФУ из-за здания в центре города

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани совладелец Института региональной политики Евгений Бородин пытается вернуть отчужденное у него в 2011 году банком «Спурт» и приобретенное недавно КФУ здание в центре города.

Он получил здание на улице Чернышевского, 7 и земельный участок под ним в 2006 году по наследству. Мать Бородина выкупила его с аукциона у города в 2005 году. В 2007 году под залог здания и земли он взял кредит в ОАО АКБ «Спурт». Бородину потребовалось 15 млн рублей для того, чтобы очистить от земли засыпанные прежними собственниками подвалы дома и надстроить мансардный этаж.

— В 2011 году я оплатил кредит досрочно, но всего в банке у меня было взято два кредита, и банк без моего ведома разделил уплаченную сумму и направил ее на покрытие обоих кредитов. Я об этом не знал, поскольку в платежном поручении указал цель платежа и считал, что один кредит полностью закрыт. А банк обратился в суд. И в апреле 2011 года Вахитовский райсуд вынес заочное решение о взыскании задолженности и обращении взыскания на залоговое имущество.

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Мужчина сразу же подал заявление об отмене заочного решения, оплатил задолженность, но в августе 2011-го суд вынес решение о взыскании с него 15,66 млн рублей и обращении взыскания на залоговое имущество. Вынесено оно было без участия должника. Здание реализовали с молотка. После этого оно стало перепродаваться.

Евгений Бородин зарегистрировал в здании на улице Чернышевского несколько фирм: ЗАО «Образовательная страховая компания», ООО с тем же названием и ООО «Букинист». По его словам, там же должно было разместиться коммерческое образовательное учреждение — Институт региональной политики. По словам Бородина, организация не ведет образовательной деятельности, а готовит исследования и аналитические отчеты для партнеров.



После ремонта здания были куплены дорогая мебель, предметы интерьера и оборудования. На это все Бородин потратил более 23 млн рублей. Сейчас он намерен вернуть хотя бы обстановку, поэтому подал еще один иск — ко всем, кто с 2011 года владел зданием и находившимся в нем имуществом.



В КФУ «Реальному времени» рассказали, что в приобретенном особняке на улице Чернышевского намерены разместить центр НЦМУ. Сейчас в здании идет небольшой ремонт.

Подробности истории — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина